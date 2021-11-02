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Красноярская прокуратура нашла нарушения на Николаевской сопке

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Красноярск
12:20 2 Ноября 2021
красноярск, прокуратура
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Прокуратура Красноярска выявила нарушения на канатной дороге на Николаевской сопке. Сообщается, что владелец объекта, Сибирский федеральный университет, допускает факты непроведения проверок состояния промышленной безопасности, нет планов по ее обеспечению и контролю, необходимой аттестации и закрепления ответственности руководства. 

Ведомство возбудило в отношении юридического лица административное дело. Фактическое устранение выявленных нарушений и исполнение принятых мер находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что канатную дорогу передали СФУ в июле 2021 года. При передаче экспертиза не нашла никаких нарушений. Недавно объект на красноярской «Сопке» закрывали на техобслуживание. 

Общество / НОВОСТИ
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