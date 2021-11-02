Красноярская прокуратура нашла нарушения на Николаевской сопке

Прокуратура Красноярска выявила нарушения на канатной дороге на Николаевской сопке. Сообщается, что владелец объекта, Сибирский федеральный университет, допускает факты непроведения проверок состояния промышленной безопасности, нет планов по ее обеспечению и контролю, необходимой аттестации и закрепления ответственности руководства.

Ведомство возбудило в отношении юридического лица административное дело. Фактическое устранение выявленных нарушений и исполнение принятых мер находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что канатную дорогу передали СФУ в июле 2021 года. При передаче экспертиза не нашла никаких нарушений. Недавно объект на красноярской «Сопке» закрывали на техобслуживание.