В Красноярске сбили подростка, переходившего дорогу в неположенном месте

Всё произошло на ул. Алексеева, 31 октября. 14-тилетний подросток возвращался домой, решил перейти проезжую часть в неположенном месте. При этом регулируемый пешеходный переход находился в двухстах метрах. Из дворового проезда выезжала Honda. Водитель не заметил школьника. В результате ДТП мальчика госпитализировали с тяжёлыми травмами. Об этом сообщили в официальной группе “ВКонтакте” Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что пешеход – это самый уязвимый участник дорожного движения. Нарушение правил перехода дороги может иметь необратимые последствия. Родителям нужно проконтролировать, каким маршрутом ходят их дети, и рассказать об опасности перехода проезжей части в неположенном месте.

Фото: vk.com/gibdd24