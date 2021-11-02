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Красноярцев просят не мешать отлову бездомных собак

Главная Общество
Красноярск
11:45 2 Ноября 2021
красноярск, администрация
Фотография © admkrsk.ru
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Жителей Красноярска просят не мешать отлову бродячих собак. 

«В последнее время в Красноярске участились случаи, когда жители препятствуют отлову собак. Этого делать не нужно. Все, кто занимается организацией контроля над популяцией бездомных животных в городе, заинтересованы в максимальной открытости и соблюдении федерального закона «Об ответственном обращении с животными», – подчеркнули пресс-службе департамента городского хозяйства.

Как пояснили в мэрии, собакам не причиняют вреда, их отлавливают гуманным способом и передают в руки специалистов, где проверяют наличие у собаки серьезных заболеваний, а также дают заключение об агрессивности животного. Если в отлов попадет собака, у которой есть хозяин, то из пункта передержки её вернут по требованию. Хозяину необходимо будет оставить паспортные и контактные данные. Важно помнить, что отпускать животное на свободный выгул нельзя, оно должно быть на поводке и под присмотром.

Сейчас в приютах города на пожизненном содержании за счёт бюджета находятся 260 собак. Ветеринары поставили им официальный диагноз «проявление немотивированной агрессивности».

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