На несанкционированной свалке в Дудинке накопилось около 33 тысяч кубометров мусора

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, несанкционированную свалку ТКО в районе газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Площадь замусоренной территории - более 50 тысяч квадратных метров, где накопилось порядка 33 тысяч кубометров мусора. Свалка вредит поверхностным и подземным водам, почве и растительному миру.

- Предстоит разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объекта и рекультивацию земельного участка. Наведение порядка на этой территории предусмотрено за счёт уплаты экологического штрафа АО «НТЭК». В Красноярском крае это уже второй объект, включённый в реестр объектов накопленного вреда. Летом в госреестр вошёл полигон лигнинохранилища в Канске, - рассказала Юлия Гуменюк, замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Напомним, полигон лигнинохранилища в Канске был открыт на базе канского биохимического завода. После того как завод был закрыт в 2010 году, в хранилище произошло самовозгорание лигнина. Последствия пожара – дым и пыль, ощущались по всему району.

Чтобы перекрыть доступ воздуха к пожару над полигоном построили защитный саркофаг из золы Канской ТЭЦ, но к 2018 году он разрушился и опилки вновь загорелись. Сейчас общая площадь объекта составляет 20 га, накоплено свыше 2,5 млн тонн отходов.

Фото: kvgazeta.ru