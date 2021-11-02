2 ноября
Красноярск
погода +2 °C
71.09
 
€ 82.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На несанкционированной свалке в Дудинке накопилось около 33 тысяч кубометров мусора

Главная Общество
Красноярск
11:04 2 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, мусор, север, экология
версия для печати Ico_print

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, несанкционированную свалку ТКО в районе газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Площадь замусоренной территории - более 50 тысяч квадратных метров, где накопилось порядка 33 тысяч кубометров мусора. Свалка вредит поверхностным и подземным водам, почве и растительному миру.

Предстоит разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объекта и рекультивацию земельного участка. Наведение порядка на этой территории предусмотрено за счёт уплаты экологического штрафа АО «НТЭК». В Красноярском крае это уже второй объект, включённый в реестр объектов накопленного вреда. Летом в госреестр вошёл полигон лигнинохранилища в Канске, - рассказала Юлия Гуменюк, замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Напомним, полигон лигнинохранилища в Канске был открыт на базе канского биохимического завода. После того как завод был закрыт в 2010 году, в хранилище произошло самовозгорание лигнина. Последствия пожара – дым и пыль, ощущались по всему району.

Чтобы перекрыть доступ воздуха к пожару над полигоном построили защитный саркофаг из золы Канской ТЭЦ, но к 2018 году он разрушился и опилки вновь загорелись. Сейчас общая площадь объекта составляет 20 га, накоплено свыше 2,5 млн тонн отходов.

Фото: kvgazeta.ru 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев просят не мешать отлову бездомных собак

Красноярцев просят не мешать отлову бездомных собак

2 Ноября 2021 г.
Участились случаи, когда жители препятствуют отлову бездомных собак
Новости Красноярска: Сегодня в Красноярском крае прогнозируется сильный ветер и гололедица

Сегодня в Красноярском крае прогнозируется сильный ветер и гололедица

2 Ноября 2021 г.
При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112
Новости Красноярска: В Красноярске сбили подростка, переходившего дорогу в неположенном месте

В Красноярске сбили подростка, переходившего дорогу в неположенном месте

2 Ноября 2021 г.
Мальчик госпитализирован с тяжёлыми травмами
Новости Красноярска: В Красноярском крае отремонтировали 237 километров дорог

В Красноярском крае отремонтировали 237 километров дорог

2 Ноября 2021 г.
Было потрачено около 2,3 млрд рублей
Новости Красноярска: За неделю в Красноярском крае было потушено 286 пожаров

За неделю в Красноярском крае было потушено 286 пожаров

2 Ноября 2021 г.
6 человек вывели из огня
Новости Красноярска: Красноярские школьники снова победили в битве беспилотников

Красноярские школьники снова победили в битве беспилотников

2 Ноября 2021 г.
Это не первая победа учеников технопарка «Кванториум»
Новости компаний
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские проводят проверку по сообщению о нарушениях в развлекательном заведении

В Красноярске полицейские проводят проверку по сообщению о нарушениях в развлекательном заведении

1 Ноября 2021 г.
Видео с танцпола опубликовал один из жителей города
Новости Красноярска: Тариф на вывоз ТКО для правобережной зоны Красноярска увеличен на 32 %

Тариф на вывоз ТКО для правобережной зоны Красноярска увеличен на 32 %

28 Октября 2021 г.
Основанием стало решение краевого суда
Новости Красноярска: 30 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

30 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

1 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru