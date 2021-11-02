В Красноярском крае отремонтировали 237 километров дорог

237 км региональных и межмуниципальных дорог на 69 объектах отремонтировано благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сумма финансирования - около 2,3 млрд рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Основные объекты ремонта - транзитные автодороги с высокой интенсивностью движения транспорта - Красноярск – Енисейск (протяжённость восстановленного покрытия – 19 км), Саяны (5,7 км), Шарыпово – Ужур – Балахта (8,3 км), Канск – Абан – Богучаны (13,3 км), Канск – Тасеево – Устье (5 км).

В Мотыгинском районе закончили ремонт двух участков трассы Мотыгино – Широкий Лог. На автодороге вдоль посёлка Бельск решена проблема с запылённостью домов и отремонтированы остановки. На подъезде к паромной переправе через Ангару восстановлено асфальтобетонное покрытие.

Вблизи Красноярска было восстановлено покрытие на 12 объектах (136 км), в частности, это участки дорог Красноярск – Железногорск, подъезд к базе отдыха «Бузим», четыре участка Элита – Арейское – ст. Кача в Емельяновском районе.

Благодаря дополнительному финансированию работу выполнили с опережением графика на обходе Красноярска в Березовском районе (с 20 по 29 км). В следующем году дорожники обустроят отремонтированные участки.

На пяти объектах Красноярской агломерации побывал «Губернаторский контроль» и представители общественного контроля дорожных работ. Замечаний при проверках не было.

- Каждый сезон мы ремонтируем около 200-250 км региональных дорог. В этом году планировали отремонтировать 200 км, но в ходе реализации нацпроекта регион получил дополнительно из федерального бюджета 400 млн рублей. В итоге отремонтировали ещё несколько участков (более 30 км), которые переходили на 2022 год, - рассказал министр транспорта Красноярского края, Константин Димитров.

Фото: пресс-служба КрУДора