За неделю в Красноярском крае было потушено 286 пожаров

С 25 по 31 октября сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 296 выездов, из них 286 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 6 человек вывели из огня. Сотрудники Главного управления не допустили гибели людей на пожарах.

На тушения привлекались 1 957 человек личного состава и 552 единицы техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 31 раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 11 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 23 жителя Красноярского края.

24 выезда совершили поисково-спасательные формирования, в 23 случаях оказывалась помощь, спасено 6 человек.