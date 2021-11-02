В МЧС рассказали о главных опасностях ноября

Интенсивный процесс ледообразования продолжается на реках Енисей, Ангара, Кизир, Туба, Амыл, Оя, Чулым и притоках. Возможны подвижки льда с резкими колебаниями уровня воды и срывом кромки ледостава, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Выходить на лёд нельзя, так как в ноябре он не окрепнет.

Из-за понижения температуры воздуха (в некоторых районах Красноярского края температура может опуститься до -30° С), возможно увеличение числа пожаров в жилом секторе.