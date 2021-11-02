В МЧС рассказали о главных опасностях ноября

Интенсивный процесс ледообразования продолжается на реках Енисей, Ангара, Кизир, Туба, Амыл, Оя, Чулым и притоках. Возможны подвижки льда с резкими колебаниями уровня воды и срывом кромки ледостава, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Выходить на лёд нельзя, так как в ноябре он не окрепнет.
Из-за понижения температуры воздуха (в некоторых районах Красноярского края температура может опуститься до -30° С), возможно увеличение числа пожаров в жилом секторе.
- В основном пожары в это время года происходят из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, короткого замыкания электропроводки, нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов, неосторожного обращения с огнём и использования электронагревателей кустарного производства, – предупредил Сергей Дударев, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
Также в ноябре при продолжительных снегопадах есть риск схода снежных масс, поэтому может быть осложнено движение на 601-605 км автодороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе и на 26-28 км Р-01 в Курагинском районе.
Из-за снегопада на дорогах может образоваться гололедица. Будьте максимально внимательными на дорогах!
- Из-за прогнозируемых осадков в виде мокрого снега в центральных и южных районах возможно увеличение количества аварий на системах электроснабжения по причине налипания снега на проводах, – добавил Сергей Дударев.
Сильные геомагнитные бури будут 2, 6-8, 15-16 и 21 ноября. Метеозависимым людям стоит внимательно отнестись к здоровью.
Фото: vk.com/gibdd24