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Красноярские школьники снова победили в битве беспилотников

Главная Общество
Красноярск
10:15 2 Ноября 2021
красноярск, школьники, победа
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярские школьники заняли первое место на тактических играх беспилотников. Ученики красноярского технопарка «Кванториум» показали лучший результат на состязаниях  в Свердловской области. До этого зимой 2019 года и весной этого года кванторианцы тоже одерживали победы в этих состязаниях.

В битве дронов школьникам нужно проявить виртуозное управление дронами и радиоуправляемыми машинками, чтобы обойти команды противников.

Первое место у красноярской команды «Королевский сет»: Егор Иванов, Илья Симаков, Николай Кривых и Матвей Никитин. Помимо кубков и дипломов, домой красноярцы привезли и сертификаты в специализированный магазин для моделистов.

«В этих соревнованиях необходимо знать не только физику и уверенно управлять техникой, но требуется также мыслить тактически, уметь принимать быстрые решения и работать одной командой. Парни занимаются у нас уже несколько лет, и победа – результат их труда и увлечённости, стимул работать дальше», – говорит Владислав Михайлов, педагог детского технопарка «Кванториум» и наставник одной из команд.

В этом году благодаря нацпроекту «Образование» возможностей заниматься научно-техническим творчеством у школьников стало ещё больше: начал работу филиал детского технопарка в Ачинске, появился мобильный «Кванториум» – автомобиль с высокотехнологичным оборудованием, на котором педагоги смогут приезжать в отдаленные уголки края, чтобы заниматься с детьми.

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