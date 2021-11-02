Красноярские школьники снова победили в битве беспилотников

Красноярские школьники заняли первое место на тактических играх беспилотников. Ученики красноярского технопарка «Кванториум» показали лучший результат на состязаниях в Свердловской области. До этого зимой 2019 года и весной этого года кванторианцы тоже одерживали победы в этих состязаниях.



В битве дронов школьникам нужно проявить виртуозное управление дронами и радиоуправляемыми машинками, чтобы обойти команды противников.



Первое место у красноярской команды «Королевский сет»: Егор Иванов, Илья Симаков, Николай Кривых и Матвей Никитин. Помимо кубков и дипломов, домой красноярцы привезли и сертификаты в специализированный магазин для моделистов.

«В этих соревнованиях необходимо знать не только физику и уверенно управлять техникой, но требуется также мыслить тактически, уметь принимать быстрые решения и работать одной командой. Парни занимаются у нас уже несколько лет, и победа – результат их труда и увлечённости, стимул работать дальше», – говорит Владислав Михайлов, педагог детского технопарка «Кванториум» и наставник одной из команд.

В этом году благодаря нацпроекту «Образование» возможностей заниматься научно-техническим творчеством у школьников стало ещё больше: начал работу филиал детского технопарка в Ачинске, появился мобильный «Кванториум» – автомобиль с высокотехнологичным оборудованием, на котором педагоги смогут приезжать в отдаленные уголки края, чтобы заниматься с детьми.