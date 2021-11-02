Специалисты КрУДор рассказали о самых опасных дорогах Красноярского края

Как сообщается в группе “ВКонтакте" КрУДор, автомобилистам нужно быть предельно бдительными на магистральных направлениях и направлениях с высокой интенсивностью движения (Красноярск – Железногорск, Красноярск – Енисейск, Канск – Абан – Богучаны, Саяны, Канск – Тасеево – Устье, Ачинск – Бирилюссы, Ачинск – Ужур – Троицкое, Шарыпово – Ужур – Балахта).

Регулярно проводится мониторинг состояния дорог и погодный мониторинг. Сообщения от водителей, данные о ситуации на трассах от подрядных организаций, выполняющих работы по содержанию автодорог, а также от служб МЧС и ГИБДД поступают в единый диспетчерский центр.

Информацию о ситуации на дорогах Красноярского края можно узнать на сайте или по телефону диспетчерского центра: (391) 211-76-97.

Фото: vk.com/krudor_2650627