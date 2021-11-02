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Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника

Главная Общество
Красноярск
09:07 2 Ноября 2021
техникa, оборудование, космос, спутник, университет
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Это уже второй грант сотрудников лаборатории, полученный по программе «Дежурный по планете» консорциума Фонда содействия инновациям, Фонда «Талант и успех», Сколковского института науки и технологий, Кружкового движения и Госкорпорации «Роскосмос».

Напомним, созданный в этом году руками молодых решетнёвцев спутник «ReshUCube-1» уже готов к запуску, старт доставляющей на орбиту ракеты назначен на февраль 2022 г.

Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника

Новый спутник под уже традиционным названием «ReshUCube-2» будет развивать идеи, заложенные в полезной нагрузке «ReshUCube-1», прежде всего, модель реконфигурируемой космической лаборатории, которая позволит проводить различные научные и технологические эксперименты, связанные с исследованием магнитосферы Земли и радиационной обстановки на орбите.

Новое направление деятельности лаборатории представлено рядом экспериментов с системой спутникового IoT (интернета вещей) и летным экспериментом по изучению поведения и деградации различных типов солнечных панелей.

Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника

Но основной целью спутника, как и раньше, остается привлечение школьников к космической и научной деятельности. Д. Зуев, заместитель руководителя проекта, отмечает, что разработка и запуск следующего спутника – это прекрасная возможность для школьников начать осваивать космическое пространство. Кроме того, студенты Университета Решетнёва смогут проявить себя и как разработчики технической части космических аппаратов, и как кураторы школьных команд.

Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника

Валентина Куценко, студентка НОЦ ИКИВТ, группы БФИ19-01:

«Сейчас я вместе с другими студентами-физиками занимаюсь разработкой научно-образовательного космического эксперимента по тестированию в космосе различных типов солнечных батарей. Очень круто, что у нас есть возможность реализовать свои идеи и прикоснуться к космосу. А еще круче, что ученики средней школы уже сейчас имеют такие прекрасные возможности заниматься наукой и высокими технологиями».  

#ReshU #sibgu #Reshetnev_University #Минобрнауки

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Фото: Университет Решетнёва
По материалам Университета Решетнёва 

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