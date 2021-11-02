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Ноябрь в Красноярске будет холоднее обычного

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Красноярск
09:05 2 Ноября 2021
красноярск, общество, в красноярском крае, погода, морозы, снегопад
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По прогнозам синоптиков средняя температура ноября в Красноярске составит -11° С, это на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений. На севере региона температура опустится до -30° С. В центре и на юге Красноярского края до -25° С. возможны и оттепели до +5° С. В Красноярске самые холодные дни ожидаются в первых числах ноября. Об этом в прямом эфире в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал синоптик Гидрометцентра Дмитрий Ульянов.

2 ноября в Красноярске будет до +2° С в дневное время, ночью до -5° С, снег, метель.

3 ноября днём до -12° С, ночью -15° С.

2 и 3 ноября объявлено штормовое предупреждение, ожидаются снег и метель, порывы ветра до 15-20 м/сек.

4 ноября в дневное время суток будет также, а ночью температура воздуха опустится до -19° С.

С 5 по 6 ноября потеплеет, но ожидается сильный юго-западный ветер и снег.

7 ноября днём будет 0° С - +2° С, ночью - до -4° С.

К 10 ноября в дневное время прогнозируется тепло до +3° С - +5° С.

Фото: vsyako.net 

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