Будущее России в Сибири и на Дальнем Востоке

Ещё в 2017 году сформулировал задачу президент России Владимир Путин: «Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века».

Принято множество решений по развитию регионов Сибири и Дальнего Востока, сохранению и росту численности населения. Владивосток превращают в третью столицу РФ, делая её центром культуры. Предложение министра обороны Сергея Шойгу о создании в Сибири нескольких новых городов-миллионников — это перспектива иметь на Востоке страны развитые научно-промышленные и экономические центры.

«За бугром» богатейшие природные ресурсы российских Сибири и Дальнего Востока вызывают откровенную геополитическую зависть. Мечты о развале России за океаном не развеялись.

Как сообщают в “Комсомольской правде”, появился новый аргумент в пользу ускоренной реализации всех планов по подъёму Сибири и Дальнего Востока. «Происходит поляризация конфигурации и формирование линии «США и их союзники» - «Россия и Китай», - пишет в своём телеграмм-канале политолог Малек Дудаков. По его словам, Китай, хоть и не говорит, но в уме держит цель глобального доминирования. Получается, что Пекин собирается подмять под себя и Москву. Тогда вся формула меняется: «США + союзники» - «Китай + Россия» (а не «и»).

На Валдайском форуме недавно Владимир Путин ещё раз разъяснил: Россия и Китай не создают военного блока, так как дружат не против кого-то, а в интересах друг друга. Эти слова, скорее всего, о «треугольнике», где в новой мировой многополярной конфигурации как опорные точки будут представлены Россия, Китай и США (с союзниками). Как раз за счёт российского Дальнего Востока, Арктики и Сибири Россия может обеспечить рост своего экономического потенциала (военный уже сегодня под сомнение никем не ставится) для того, чтобы занимать место в «высшей мировой лиге». Но Малек Дудаков предупреждает: «Без развития сибирских и дальневосточных регионов, которые бы предотвратили снижение численности населения этих территорий, китайская угроза для России может стать очевидной уже в краткосрочной перспективе».

На недавней дискуссии во Владивостоке на круглом столе по развитию Дальнего Востока были приведены данные. Принятые в Китае планы развития приграничных с Россией провинций до 2035 года, вошедшие в общенациональный план, чётко расписывают, для чего им нужна Россия: энергоресурсы, леса и рыбные морские продукты. В одном из планов есть замечательная формула взаимодействия: «Скупать по всей России, продавать по всему Китаю».

- Китайцы активно едут туда, где деньги, где есть возможности для бизнеса, торговли. Впрочем, и сейчас китайское участие в уже существующих проектах весьма заметно. Сибирь - важный регион для реализации уже китайского мегапроекта «Один пояс - один путь». - объясняет Дмитрий Мосяков, доктор исторических наук, профессор Института Востоковедения РАН.

Способны ли Сибирь и Дальний Восток, при условии реализации всех амбициозных планов по их развитию, стать гарантом статуса России как геополитического тяжеловеса?

- Россия уже геополитический тяжеловес, но гарантии не помешают, - ответил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. - При условии развития социальной, промышленной, военной и других видов инфраструктур Дальний Восток станет российским форпостом в Тихоокеанском регионе. В экспертной среде уже давно говорят, что Россия должна усиливать свои позиции на Востоке и становиться великой тихоокеанской державой. На данном этапе этот статус может быть подвергнут критике и сомнению.

Развеять сомнения Россия может при условии успешно реализовывать в Сибири и на Дальнем Востоке проекты по созданию мощной индустрии, высокотехнологичных производств, гуманитарных и научных центров, комфортной среды для жизни. Только тогда на эти российские регионы в будущем Китай, который вот-вот станет экономикой номер один в мире, и никто другой не позарится.

Фото: © Юрий Шамин / Комсомольская Правда