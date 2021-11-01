Красноярск попал в десятку самых дорогих городов России

Красноярск попал в список самых дорогих городов России. По стоимости жизни краевая столица обошла Омск, Самару и Нижний Новгород.

По данным аналитиков Superjob, каждый второй житель Красноярска ( 49%) считает жизнь в городе дорогой. Несогласны остались 27% опрошенных, ещё 24% затруднились ответить.

Каждый второй житель краевого центра считает жизнь в городе дорогой (49 %), часть опрошенных красноярцев с этим не согласилась (27 %), а 24 % горожан затруднились ответить. Наиболее дорогой вещью оказалось жильё, далее идут жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, бензин и проезд на общественном транспорте.

Рейтинг возглавили Москва (такую оценку столице дали 64 % её жителей), Уфа (жизнь в столице Башкирии кажется дорогой 60 % опрошенных) и Казань (58 %), Замыкают рейтинг самых дорогих мегаполисов России Нижний Новгород (43%), Новосибирск (41%), Воронеж, Пермь (38%) и Челябинск (28%). Красноярск оказался на девятом месте.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости