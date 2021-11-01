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В Красноярске полицейские проводят проверку по сообщению о нарушениях в развлекательном заведении

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Красноярск
17:08 1 Ноября 2021
красноярск, мвд, проверка
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Сотрудниками МУ МВД России «Красноярское» проводится проверка по факту сообщения в СМИ о возможных нарушениях в одном из развлекательных заведений краевого центра.

Напомним, что житель Красноярска выложил в сеть видео с вечеринки в одном из ночных клубов города. Танцплощадка, несмотря на ограничения, полностью забита людьми. Судя по кадрам, это был известный в городе Circus. Сейчас из-за антиковидных ограничений танцполы должны быть закрыты. Вход в ТРЦ, на массовые спортивные и культурные мероприятия – только по QR-кодам.

Участковые уполномоченные полиции устанавливают все обстоятельства, опрашивают организаторов мероприятия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

 

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