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За месяц за нарушение масочного режима составлено 336 протоколов

Главная Общество
Красноярск
17:04 1 Ноября 2021
общество, красноярск, рейды, штрафы, заболевание
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В ходе рейдов за октябрь после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлено 336 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 1 991 объект (1 681 объект торговли, 284 остановочных пункта, 26 предприятий общественного питания). Выявили нарушения на 595 объектах. Провели с жителями города порядка 2 500 бесед.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Напомним, в Красноярском крае с 30 октября заработали QR-коды для входа в торговые центры, а также для посещения театров и спортивных мероприятий.

Чтобы попасть в ТРЦ необходимо показать паспорт и одну из справок в нашем списке: - QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации гражданина;

  • QR-код о перенесённом коронавирусе (если с момента выздоровления прошло не больше полугода);
  • бумажный сертификат о прохождении прививок;
  • оригинал справки, в которой указано, что человек болел COVID-19;
  • оригинал справки, подтверждающий прохождение курса вакцинации против коронавируса.

Несовершеннолетних пустят в ТРЦ в сопровождении родителей. Если у них есть вышеперечисленные документы.

Отметим, что подобные правила работают для посещения мероприятий культуры и спорта, кинотеатров, театров, концертных залов, спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости 

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