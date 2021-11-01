30 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

За сутки от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 589.

Подтверждённых диагнозов на 1 ноября — 681. С начала пандемии — 131 931. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 116 182 (+ 557 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 46 212 жителей Красноярского края (+ 3 827 за сутки), снято с медицинского учёта 3 578 человек.

3 983 563 теста проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 7 622 за последние сутки).

Напомним, теперь три раза в день в Telegram-канале «Оперштаб. Коронавирус. Красноярск» и в группе оперштаба в Viber будет публиковаться информация об очереди во внебольничных пунктах Красноярска. Данные помогут жителям выбрать тот пункт, где меньше всего очередь.

Также в таблице можно будет увидеть, сколько людей в этот день провакцинировались в каждом из внебольничных пунктов и насколько быстро там двигается очередь.

Данные будут публиковать в 12.00, 15.00 и 18.00 часов.

Фото: © Валерий Мельников/РИА Новости