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В Красноярском крае предприниматели вновь могут взять льготный кредит

Главная Общество
Красноярск
16:07 1 Ноября 2021
бизнес, кредиты, красноярск
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С 1 ноября в России возобновились меры поддержки бизнеса, которыми могут воспользоваться и предприниматели Красноярского края. Напомним, что предприятия, наиболее пострадавшие от пандемии могут получить льготные кредиты под 3 % годовых в 35 банках.

Взять такой кредит смогут представители 17 направлений – гостиничный бизнес, кинотеатры, музеи, зоопарки, турагентства, стоматологии, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, организации, которые оказывают услуги по дневному уходу за детьми и т.д. Заём можно получить на полтора года из расчёта одного МРОТ на каждого сотрудника. Срок погашения кредита – до 18 месяцев.

В первые полгода предприниматели могут не платить проценты и основной долг, а второе полугодие погашать равными долями. Ключевое условие — необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Выдача льготных кредитов завершится 30 декабря.

Для малых и средних предприятий региона, предусмотрены безвозмездные гранты от некоммерческих организаций. Предпринимателям нужно лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Деньги придут в течение восьми рабочих дней после подачи заявки. Выплаты начнутся уже 15 ноября. Получатели однократно освободят от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те — от выплаты подоходного налога с таких средств.

Подробная информация о новых мерах поддержки на сайте covid.economy.gov.ru.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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