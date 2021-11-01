Бывший руководитель ачинского и большеулуйского лесничеств подозревается в получении взятки в полмиллиона рублей

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в январе 2016 года к руководителю лесничества обратился предприниматель, который занимался лесозаготовительной деятельностью. Он попросил отвести деляны с приобретением права рубки лесных насаждений. Подозреваемый решил предложил лесозаготовителю поучаствовать в санитарной рубке леса в лесосеке на территории Ястребовского участкового лесничества КГБУ «Ачинское лесничество», но только при условии передачи ему взятки в размере 300 тысяч рублей и оплаты приобретаемого объёма древесины (более 300 тысяч рублей).

Руководитель лесничества получил от лесозаготовителя взятку 300 тысяч рублей, предоставил на подпись документы, необходимые для лесозаготовителя.