Бывший руководитель ачинского и большеулуйского лесничеств подозревается в получении взятки в полмиллиона рублей

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в январе 2016 года к руководителю лесничества обратился предприниматель, который занимался лесозаготовительной деятельностью. Он попросил отвести деляны с приобретением права рубки лесных насаждений. Подозреваемый решил предложил лесозаготовителю поучаствовать в санитарной рубке леса в лесосеке на территории Ястребовского участкового лесничества КГБУ «Ачинское лесничество», но только при условии передачи ему взятки в размере 300 тысяч рублей и оплаты приобретаемого объёма древесины (более 300 тысяч рублей).
Руководитель лесничества получил от лесозаготовителя взятку 300 тысяч рублей, предоставил на подпись документы, необходимые для лесозаготовителя.
Также в мае 2016 года подозреваемый получил от этого же предпринимателя 200 тысяч рублей за обеспечение проведения осмотра лесосеки и оформление материала отвода деляны для рубки на территории Тарутинского участкового лесничества КГБУ «Ачинское лесничество» для последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений.
Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, в крупном размере).
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: zapad24.ru