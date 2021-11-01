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Бывший руководитель ачинского и большеулуйского лесничеств подозревается в получении взятки в полмиллиона рублей

Главная Общество
Красноярск
16:21 1 Ноября 2021
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Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в январе 2016 года к руководителю лесничества обратился предприниматель, который занимался лесозаготовительной деятельностью. Он попросил отвести деляны с приобретением права рубки лесных насаждений. Подозреваемый решил предложил лесозаготовителю поучаствовать в санитарной рубке леса в лесосеке на территории Ястребовского участкового лесничества КГБУ «Ачинское лесничество», но только при условии передачи ему взятки в размере 300 тысяч рублей и оплаты приобретаемого объёма древесины (более 300 тысяч рублей).

Руководитель лесничества получил от лесозаготовителя взятку 300 тысяч рублей, предоставил на подпись документы, необходимые для лесозаготовителя. 

Также в мае 2016 года подозреваемый получил от этого же предпринимателя 200 тысяч рублей за обеспечение проведения осмотра лесосеки и оформление материала отвода деляны для рубки на территории Тарутинского участкового лесничества КГБУ «Ачинское лесничество» для последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, в крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: zapad24.ru 

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