Красноярская мэрия рассказала о методах борьбы с пробками на Киренского

В администрации Красноярска рассказали о том, как будут бороться с пробками из-за перекрытия улицы Чкалова. Чтобы снизить плотность заторов, специалисты рассмотрели несколько вариантов.

В частности, регулируемый пешеходный переход на перекрестке ул. Киренского и ул. Сопочная перенесли за границы перекрестка, в район дома №70 ул. Академика Киренского. «Зебру» и светофор перенесли на 42 метра, чтобы обеспечить пешеходную доступность и увеличить пропускную способность.

Также изменили радиус поворота с Киренского на Сопочную, благодаря изменению территории стоянки на повороте. С Копылова на Киренского теперь можно повернуть с двух полос, на участке нанесли новую разметку, поставили знаки и перенесли стоп-линию.

Кроме того, часть машин сможет ездить по Советской — там провели грейдирование и подсыпку гравийного участка. Водители смогут использовать дорогу, чтобы от здания ВГТРК напрямую выезжать на Николаевский проспект.

Напомним, что строительство нового транспортного узла должно завершиться в октябре 2022 года. Новая дорога позволит жителям Академгородка и Студгородка ездить в центр, минуя перекресток на ул. Киренского.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости