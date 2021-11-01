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Бывшего сотрудника администрации Кировского района будут судить за мошенничество

Главная Общество
Красноярск
15:50 1 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, мошенничество, чиновники, суд
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С 2019 по 2020 годы начальник отдела ЖКХ администрации Кировского района города Красноярска получил от руководителя городской УК деньги за совершение действий, не входящих в его полномочия. Он обещал лоббирование интересов УК в районной администрации и общее попустительство, не проведение проверок, непринятие штрафных мер и непривлечение к административной ответственности при осуществлении УК своей коммерческой деятельности, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 

Также с 2020 по 2021 годы, занимая должность главного специалиста Департамента главы города, обвиняемый незаконно получил деньги от руководителя одной из красноярских УК за незаконное представление его интересов и принятие незаконных решений в его пользу при осуществлении им предпринимательской деятельности. Общая сумма взяток - 560 тысяч рублей. 

Бывший чиновник обвиняется в совершении 2-х эпизодов преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). 

Наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 4 миллионов рублей. 

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. 

Фото: krk.sledcom.ru 

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