Спасатель из Лесосибирска вышел в финал Всероссийской «Премии МИРа»

Виктор Малышенко работает в лесосибирской спасательной станции краевого учреждения «Спасатель» с 2009 года. Он спасает людей на воде и горно-таёжной местности, в лесах, участвует в спасательных операциях при наводнениях и паводках.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, Виктор вышел в финал Всероссийской «Премии МИРа» в номинации «Подвиг». Проголосовать за финалиста можно на сайте.

В январе Виктор Малышенко заступил на дежурство лесосибирской станции, которая расположена возле Енисея. Во время обхода, он услышал, что из воды кто-то просит о помощи. В 300 метрах от станции мужчина увидел человека, барахтающегося в ледяной шуге, выбраться самостоятельно он не мог. У него уже не было сил кричать. Спасатель вытащил пострадавшего за 20 минут.

До приезда медпомощи спасённый получил на станции первую медицинскую помощь.

По словам парня, он шёл от своего гаража и хотел посмотреть встал ли на Енисее лёд, но в темноте поскользнулся и съехал со склона в воду.

Фото: krskstate.ru