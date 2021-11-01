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Жителю Железногорска грозит до 5 лет лишения свободы за серию краж

Главная Общество
Красноярск
14:40 1 Ноября 2021
общество, происшествия, железногорск, кража, суд
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В конце августа в полицию обратилась женщины, она рассказала, что из подъезда дома кто-то похитил велосипед стоимостью около 10 тысяч рублей. Такую же кражу зафиксировали через несколько дней из другого дома, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый мужчина 1993 года рождения. Подозреваемого задержали. Оба велосипеда правоохранители нашли в ломбардах. Имущество изъяли и вернули владельцам. Возбужденного уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Также во время расследования было установлено, что подозреваемый совершил ещё две кражи. Он украл у знакомого мобильный телефон стоимостью около 5 тысяч рублей, а также похитил угловую шлифовальную машину, которую оставил рабочий в помещении общежития. Украденное имущество полицейские также разыскали и возвратили владельцам. Вину мужчина признал и объяснил поступки состоянием алкогольного опьянения.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 158 УК РФ – до 5 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: 24.мвд.рф

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