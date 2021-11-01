В крае посчитали боровую и водоплавающую дичь

В Красноярском крае подсчитали водоплавающую и боровую дичь. Обследование провели на территории 38 заказников краевого значения. Учет позволяет определять численность птиц на заповедных территориях и отслеживать состояние среды их обитания.



Численность водоплавающей дичи отслеживают на озерах, заболоченных участках с небольшими озерами, реках и речках. К водоплавающей дичи относят такие виды уток, как кряква, крохоль, шилохвость, гоголь, чирок.

Учет боровой дичи проводится в лесах и полях. К данной категории пернатых относятся виды, преимущественно обитающие в лесах, – рябчик, глухарь, тетерев.

Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям также зафиксировали двух краснокнижных видов гусей. Так, численность серого гуся в заказнике «Тюхтетско-Шадатский» по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на тысячу особей. В границах заказника «Туруханский» численность западного тундрового гуменника осталась примерно на уровне прошлого года.

«Результаты подтверждают значимость особо охраняемых природных территорий, а сама система ООПТ остается основным инструментом по сохранению биоразнообразия, охране местообитания редких видов растений и животных и в целом по защите окружающей среды», – отметил руководитель краевой дирекции по ООПТ Виктор Карпюк.

В дирекции отметили, что в большинстве заказников наблюдается увеличение численности дичи. К примеру, численность кряквы в заказниках выросла на 20-25% в сравнении с прошлым годом. В заказниках «Березовая Дубрава», «Березовский», «Больше-Касский», «Кандатский», «Красноярский» (кластер VI), «Маковский», «Мотыгинское многоостровье», «Огнянский», «Солгонский кряж» стало больше шилохвости. Среди боровой дичи заметен рост численности глухаря.

Фото: © Илья Тимин / РИА Новости