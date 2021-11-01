1 ноября
Красноярск
погода -2 °C
70.52
 
€ 82.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В крае посчитали боровую и водоплавающую дичь

Главная Общество
Красноярск
15:00 1 Ноября 2021
в красноярском крае, птица
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае подсчитали водоплавающую и боровую дичь. Обследование провели на территории 38 заказников краевого значения. Учет позволяет определять численность птиц на заповедных территориях и отслеживать состояние среды их обитания.

Численность водоплавающей дичи отслеживают на озерах, заболоченных участках с небольшими озерами, реках и речках. К водоплавающей дичи относят такие виды уток, как кряква, крохоль, шилохвость, гоголь, чирок.

Учет боровой дичи проводится в лесах и полях. К данной категории пернатых относятся виды, преимущественно обитающие в лесах, – рябчик, глухарь, тетерев.

Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям также зафиксировали двух краснокнижных видов гусей. Так, численность серого гуся в заказнике «Тюхтетско-Шадатский» по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на тысячу особей. В границах заказника «Туруханский» численность западного тундрового гуменника осталась примерно на уровне прошлого года.

«Результаты подтверждают значимость особо охраняемых природных территорий, а сама система ООПТ остается основным инструментом по сохранению биоразнообразия, охране местообитания редких видов растений и животных и в целом по защите окружающей среды», – отметил руководитель краевой дирекции по ООПТ Виктор Карпюк.

В дирекции отметили, что в большинстве заказников наблюдается увеличение численности дичи. К примеру, численность кряквы в заказниках выросла на 20-25% в сравнении с прошлым годом. В заказниках «Березовая Дубрава», «Березовский», «Больше-Касский», «Кандатский», «Красноярский» (кластер VI), «Маковский», «Мотыгинское многоостровье», «Огнянский», «Солгонский кряж» стало больше шилохвости. Среди боровой дичи заметен рост численности глухаря.

Фото: © Илья Тимин / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Спасатель из Лесосибирска вышел в финал Всероссийской «Премии МИРа»

Спасатель из Лесосибирска вышел в финал Всероссийской «Премии МИРа»

1 Ноября 2021 г.
В январе он спас парня из ледяной воды Енисея
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности в снегопад

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности в снегопад

1 Ноября 2021 г.
Всю неделю будет идти снег
Новости Красноярска: Жителю Железногорска грозит до 5 лет лишения свободы за серию краж

Жителю Железногорска грозит до 5 лет лишения свободы за серию краж

1 Ноября 2021 г.
Он украл два велосипеда, мобильный телефон и угловую шлифовальную машину
Новости Красноярска: В Красноярском крае построят первый тепловетрогенератор

В Красноярском крае построят первый тепловетрогенератор

1 Ноября 2021 г.
Возведением занимается машиностроительное предприятие «ОКБ Микрон»
Новости Красноярска: На Всероссийском турнире по спортивной борьбе красноярцы завоевали 6 медалей

На Всероссийском турнире по спортивной борьбе красноярцы завоевали 6 медалей

1 Ноября 2021 г.
Участники соревновались в 9 возрастных категориях от 16 до 18 лет
Новости Красноярска: На Енисее в районе водозабора ТЭЦ-1 обнаружено масляное пятно

На Енисее в районе водозабора ТЭЦ-1 обнаружено масляное пятно

1 Ноября 2021 г.
Проводится проверка
Новости компаний
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Берёзовском районе два брата живут в условиях антисанитарии и питаются только в школьной столовой

В Берёзовском районе два брата живут в условиях антисанитарии и питаются только в школьной столовой

27 Октября 2021 г.
Следственным отделом проводится проверка
Новости Красноярска: В Красноярске возвели модульное здание для начальных классов школы № 86

В Красноярске возвели модульное здание для начальных классов школы № 86

28 Октября 2021 г.
Такое же здание будет возведено и для учеников школы № 50 на ул. Глинки, 2Б
Новости Красноярска: Полиция Красноярска задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении

Полиция Красноярска задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении

29 Октября 2021 г.
Преступника задержали в Ленинском районе на квартире у друзей.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru