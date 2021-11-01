На Всероссийском турнире по спортивной борьбе красноярцы завоевали 6 медалей

30-31 октября в Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили состоялся Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы трёхкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки турнир прошёл без зрителей. Болельщики следили за борьбой онлайн.

Участие приняли более 280 спортсменов из 17 регионов России. Самая многочисленная команда - команда Красноярского края (60 человек).

Участники соревновались в 9 возрастных категориях от 16 до 18 лет.

Турнир прошёл по Олимпийской системе с утешительными встречами от финалистов. В весовых категориях разыграли первое, второе и два третьих места. В итоге красноярцы завоевали 3 бронзовых медали, 2 серебряных и 1 золотую, сообщается на сайте администрации города Красноярска.