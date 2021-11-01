На Всероссийском турнире по спортивной борьбе красноярцы завоевали 6 медалей

30-31 октября в Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили состоялся Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы трёхкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки турнир прошёл без зрителей. Болельщики следили за борьбой онлайн.
Участие приняли более 280 спортсменов из 17 регионов России. Самая многочисленная команда - команда Красноярского края (60 человек).
Участники соревновались в 9 возрастных категориях от 16 до 18 лет.
Турнир прошёл по Олимпийской системе с утешительными встречами от финалистов. В весовых категориях разыграли первое, второе и два третьих места. В итоге красноярцы завоевали 3 бронзовых медали, 2 серебряных и 1 золотую, сообщается на сайте администрации города Красноярска.
- Эти соревнования – уникальная возможность для спортсменов 16-18 лет показать себя и сойтись с соперником. В нашей стране это единственный турнир, объединяющий спортсменов-вольников такого возраста. Это наша изюминка, — рассказал Валерий Черноусов, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска.