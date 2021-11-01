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На Всероссийском турнире по спортивной борьбе красноярцы завоевали 6 медалей

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Красноярск
14:05 1 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, турнир, борьба, медали
Фотография © admkrsk.ru
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30-31 октября в Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили состоялся Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы трёхкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева. 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки турнир прошёл без зрителей. Болельщики следили за борьбой онлайн. 

Участие приняли более 280 спортсменов из 17 регионов России. Самая многочисленная команда - команда Красноярского края (60 человек). 

Участники соревновались в 9 возрастных категориях от 16 до 18 лет. 

Турнир прошёл по Олимпийской системе с утешительными встречами от финалистов. В весовых категориях разыграли первое, второе и два третьих места. В итоге красноярцы завоевали 3 бронзовых медали, 2 серебряных и 1 золотую, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

- Эти соревнования – уникальная возможность для спортсменов 16-18 лет показать себя и сойтись с соперником. В нашей стране это единственный турнир, объединяющий спортсменов-вольников такого возраста. Это наша изюминка, — рассказал Валерий Черноусов, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска. 

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