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На Енисее в районе водозабора ТЭЦ-1 обнаружено масляное пятно

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Красноярск
13:43 1 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, экология, проверка
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29 октября в вечернее время в краевое учреждение «Спасатель» сообщили, что обнаружено масляное пятно в районе водозабора в створе ТЭЦ-1 на Енисее. Спасатели установили две линии боновых заграждений площадью 20 метров. Водную поверхность обработали биоразлагаемым сорбентом. Было обследовано 300 метров выше по течению, источник загрязнения не обнаружили.

31 октября специалисты проверяли состояние боновых заграждений. Сорбентом обработали 40 метров береговой линии.

Специалистами Росприроднадзора, Природоохранной прокуратуры и Министерства экологии проводится проверка. Произведён забор четырёх проб воды. Повторных масляных пятен не обнаружено, сообщается в официальной группе “ВКонтакте” агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

Фото: vk.com/public192457752

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