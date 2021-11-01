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В Красноярском крае построят первый тепловетрогенератор

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Красноярск
14:25 1 Ноября 2021
красноярск, строительство
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В Красноярском крае построят первый тепловетрогенератор. На площадке будущего комплекса уже построено здание, в котором разместятся экспериментальное производство и лабораторию, а также офисный модуль. Возведением занимается машиностроительное предприятие «ОКБ Микрон».

Новый объект уже подключён к электросетям завода. Здание комплектуется оборудованием для испытаний генератора, который присоединят к ветровой установке. Для испытания генератора 200 кВт потребовался мощный привод, имитирующий ветровой поток. Для этого приобретён дорогостоящий электродвигатель мощность 350 кВт.

Сейчас специалисты приступили к строительству фундамента будущей ветровой установки. Её компоненты – конечные узлы крепления алюминиевой мачты и нижнее опорное основание – предприятие начало изготавливать на своих площадках. Кроме того, «ОКБ Микрон» совместно с немецкой компанией Aerovide завершает разработку аэродинамического профиля лопасти.

«Такие проекты очень актуальны для северных территорий нашего региона. Целый ряд из них обладает значительным ветропотенциалом. И после выхода проекта на заявленные параметры тепловетрогенераторы могут быть активно востребованы. Мы уже развиваем альтернативную энергетику на территории Эвенкии. В этом году в Туре построена первая автономная гибридная  солнечно-дизельная  энергоустановка мощностью 2,5 МВт», – рассказал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев.

Первый опытный образец будет создан до конца 2021 года. Установка полностью автономна, способна работать при температурах до -70 градусов. Планируемый срок службы 60 лет. В настоящее время планируется три вида ТВГ мощностью 200 кВт, 2000 кВт и 4000 кВт.

Фото: © РИА Новости / Алексей Павлишак

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