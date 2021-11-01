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В правительстве Красноярского края произошли кадровые перестановки

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Красноярск
13:25 1 Ноября 2021
общество, красноярск, назначения
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Распоряжения опубликовали на сайте правительства.

Итак, с 25 октября с должности замминистра строительства Красноярского края по собственному желанию уволен Евгений Ганчуков.

С 27 октября на три года на должность замминистра транспорта края назначен Ренат Даутханов. Ранее он трудился заместителем начальника УГИБДД полиции края.

С 29 октября начальником управления проектной деятельности правительства Красноярского края стала Елена Брюханова.

Ранее мы писали, что на должность министра экономики и регионального развития региона назначена Анна Гарнец.

Распоряжения подписаны председателем правительства региона Юрием Лапшиным.

Фото: kras.mk.ru 

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