В правительстве Красноярского края произошли кадровые перестановки

Распоряжения опубликовали на сайте правительства.
Итак, с 25 октября с должности замминистра строительства Красноярского края по собственному желанию уволен Евгений Ганчуков.
С 27 октября на три года на должность замминистра транспорта края назначен Ренат Даутханов. Ранее он трудился заместителем начальника УГИБДД полиции края.
С 29 октября начальником управления проектной деятельности правительства Красноярского края стала Елена Брюханова.
Ранее мы писали, что на должность министра экономики и регионального развития региона назначена Анна Гарнец.
Распоряжения подписаны председателем правительства региона Юрием Лапшиным.
Фото: kras.mk.ru