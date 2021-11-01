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В Боготольском районе будут судить бывшего директора птицефабрики

Главная Общество
Красноярск
13:11 1 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, мошенничество, директор
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Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 2017 году мужчина, являясь генеральным директором птицефабрики, купил б/у комплект клеточного оборудования для содержания промышленного стада кур-несушек на сумму 2 миллиона рублей. В 2019 году он решил получить субсидию, выделяемую сельхозпредприятиям на возмещение части затрат по приобретению оборудования. Он предоставил в районную администрацию документы с ложными сведениями о покупке оборудования за 9 миллионов рублей. В итоге на счёт предприятия были перечислены 4,5 миллиона рублей. 

42-летний бывший генеральный директор сельскохозяйственного предприятия обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). 

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru

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