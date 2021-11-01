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QR-коды останутся в Красноярском крае после 7 ноября

Главная Общество
Красноярск
13:10 1 Ноября 2021
красноярск, ограничения
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Систему QR-кодов о вакцинации не отменят после 7 ноября. Более того, перечень объектов, куда не попасть без кода, собираются расширить, заявил заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов.

Роспотребнадзора предполагает ввести QR-коды в кафе, ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа, массажных салонах, гостиницах, пансионатах, санаториях, базах отдыха, бассейнах и фитнес-залах.

«Система QR-кодов с нами надолго. Она не будет отменена 7 ноября, как думают многие, она будет только расширяться и действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. В это сложное время я прошу жителей края ограничить массовые общения и поставить прививку, если вы не сделали этого раньше», – отметил Алексей Подкорытов.

Напомним, система кодов введена в крае с 30 октября. Сейчас их необходимо предъявить при входе в ТРЦ и объекты культуры и спорта.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

 

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