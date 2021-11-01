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В Красноярске врачи удалили опухоль сердца у 10-летней девочки

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Красноярск
12:40 1 Ноября 2021
красноярск, врачи, операция
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В Красноярске врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии  удалили опухоль сердца 10-летней девочки. Ребёнка доставили в Кардиоцентр в тяжёлом состоянии, она дышала и передвигалась с трудом.

В пресс-службе Кардиоцентра рассказали, что год назад девочка переболела коронавирусом. Обследование сердца провели позже и обнаружили опухоль размером 6 на 4 см. Она почти полностью перекрыла ток крови, из-за чего ребёнок мог погибнуть в любой момент. По словам заведующего детским кардиохирургическим отделением Павла Теплова, врачи поняли, что нужна срочная операция. 

«Самым сложным оказалось место крепления образования, которое нужно обязательно полностью удалить, иначе будет рецидив. Сложность заключалась в том, что место крепления расположено там, где находится и проводящая система сердца, и элементы митрального клапана. Удалить полностью площадку – значит повредить и то и другое. Мы воспользовались устройством для криоабляции - это метод охлаждения тканей до минус 70 градусов по Цельсию», — рассказал Павел Теплов.

В итоге операция прошла успешно. У ребёнка оказалась миксома (доброкачественная опухоль сердца). Сейчас девочку выписали из больницы и она находится дома.

Главный врач Кардиоцентра Валерий Сакович отметил, что у детей такого заболевания он не встречал, хотя изучал опухоли сердца. По его мнению, опухоль появилась у девочки давно и росла не один год. 

Фото: пресс-служба Кардиоцентра

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