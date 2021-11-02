Дети и великий русский Пушкин

Сразу скажу, текст будет не про то, что Пушкин не великий. Или не писатель. Или не великий русский писатель. Текст будет про то, кто такой Пушкин для детей-третьеклассников. И даже пятиклассников. И, может, даже для выпускников.

Продолжить этот блог меня подтолкнул новый раздел в учебнике по литературному чтению для 3 класса. Раздел так и называется – «Пушкин Александр Сергеевич» на фоне того самого, всем с детства известного, его портрета «бочком» на школьных стенах. Он и сейчас продолжает там висеть вместе с молодым, но усатым Лермонтовым (чтобы усы возрасту придавали) и старым, седым, бородатым Толстым (тут всё по фен-шую). Уже столетие они висят там, как картинки с надгробий, а дети с каждым годом всё больше отдаляются от этих великих, от этой величественности, от этого кринжового слова, как сказали бы они.

Начинается раздел цитатой из дневников Александра Блока о том, как Пушкин (нет, там написано «ПУШКИН») велик. Ок, велик, это уже все поняли. Но возникает другой вопрос: кто такой Блок?? Почему мнение некоего Блока так важно для ребёнка 9 лет? (Блок чего? – спрашивает каждый третий) Кто он? Почему его цитата стоит перед датой рождения Пушкина, почему вообще здесь есть эта дата? Дальше говорится о том, что Пушкин родился в один день с императором Павлом I. А это кто? (Уроки истории начнутся только с 5 класса.)

Но самое интересное начинается дальше. Приезд «шестилетнего Саши» (это такой ход – назвать его Сашей, чтобы к школьникам приблизить) в деревню. Позволю себе процитировать весь абзац.

«Биографы Пушкина вспоминают: “Едва дохнул он привольным воздухом сельской природы, как сделался неузнаваемым. В характере его произошла резкая перемена. Прежняя сонливость сменилась вдруг резвостию и шалостию”».

Итак, друзья. Самый главный вопрос, конечно же, кто такие биографы? И есть ли у них имена? Я не поленилась, загуглила, кто эти самые биографы и нашла: «А. Венкслер – биограф Пушкина». А вот биографию биографа я найти не смогла. И больше ничего нет, кроме этой цитаты. Зато много копи-пастов, ссылающихся на этого биографа, который со временем превратился из единственного числа во множественное.

И далее. Что же всё-таки значит «дохнул привольным воздухом и сделался неузнаваемым»? То есть мальчик шести лет приехал в деревню из Москвы (которая в то время тоже выглядела как деревня, только большая), «дохнул» этого самого воздуха и начал писать стихи на французском (об этом дальше говорится в учебнике).

- Мам, а что такое «дохнуть»? Это сдохнуть?

- Это вдыхать, дышать воздухом. Тут имеется в виду свежий воздух.

- А можно подышать воздухом и писать по-французски?

Это я, конечно, утрирую. Такого диалога не было, но в принципе он мог бы и быть. И почему Саша Пушкин был сонливым в 6 лет, а потом резко проснулся со словами со странными окончаниями - «резвостию и шалостию»? Много вопросов к одному-единственному абзацу. Ребёнок не понимает практически ничего, кроме имени Саша. Неинтересно. Скучно. Не Тик-ток.

Безусловно, не стоит упрощать до уровня «родился Саша, он был классный поэт». Однако сделать этот текст понятным, убрать биографов и мемуары Блока (о нём в 11 классе расскажут), рассказать про учебу в лицее, где каникул было-то всего один месяц, очеловечить этот горемычный портрет на стене, всё это вполне возможно. Так делает, например, Анна Рапопорт в книге «К Пушкину в лицей». Или издательство «Самокат»: там оживили «Евгения Онегина», придумали комикс, объяснили, что такое «Страсбурга пирог нетленный» и «лимбургский живой сыр». Но путь к этому, как к острову Буяну пока что.

Текст: Ирина Прудиус