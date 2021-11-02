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Дети и великий русский Пушкин

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Красноярск
12:00 2 Ноября 2021
общество, красноярск, образование, школа
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Сразу скажу, текст будет не про то, что Пушкин не великий. Или не писатель. Или не великий русский писатель. Текст будет про то, кто такой Пушкин для детей-третьеклассников. И даже пятиклассников. И, может, даже для выпускников. 

Продолжить этот блог меня подтолкнул новый раздел в учебнике по литературному чтению для 3 класса. Раздел так и называется – «Пушкин Александр Сергеевич» на фоне того самого, всем с детства известного, его портрета «бочком» на школьных стенах. Он и сейчас продолжает там висеть вместе с молодым, но усатым Лермонтовым (чтобы усы возрасту придавали) и старым, седым, бородатым Толстым (тут всё по фен-шую). Уже столетие они висят там, как картинки с надгробий, а дети с каждым годом всё больше отдаляются от этих великих, от этой величественности, от этого кринжового слова, как сказали бы они.

Начинается раздел цитатой из дневников Александра Блока о том, как Пушкин (нет, там написано «ПУШКИН») велик. Ок, велик, это уже все поняли. Но возникает другой вопрос: кто такой Блок?? Почему мнение некоего Блока так важно для ребёнка 9 лет? (Блок чего? – спрашивает каждый третий) Кто он? Почему его цитата стоит перед датой рождения Пушкина, почему вообще здесь есть эта дата? Дальше говорится о том, что Пушкин родился в один день с императором Павлом I. А это кто? (Уроки истории начнутся только с 5 класса.)

Но самое интересное начинается дальше. Приезд «шестилетнего Саши» (это такой ход – назвать его Сашей, чтобы к школьникам приблизить) в деревню. Позволю себе процитировать весь абзац. 

«Биографы Пушкина вспоминают: “Едва дохнул он привольным воздухом сельской природы, как сделался неузнаваемым. В характере его произошла резкая перемена. Прежняя сонливость сменилась вдруг резвостию и шалостию”». 

Итак, друзья. Самый главный вопрос, конечно же, кто такие биографы? И есть ли у них имена? Я не поленилась, загуглила, кто эти самые биографы и нашла: «А. Венкслер – биограф Пушкина». А вот биографию биографа я найти не смогла. И больше ничего нет, кроме этой цитаты. Зато много копи-пастов, ссылающихся на этого биографа, который со временем превратился из единственного числа во множественное. 

И далее. Что же всё-таки значит «дохнул привольным воздухом и сделался неузнаваемым»? То есть мальчик шести лет приехал в деревню из Москвы (которая в то время тоже выглядела как деревня, только большая), «дохнул» этого самого воздуха и начал писать стихи на французском (об этом дальше говорится в учебнике). 

- Мам, а что такое «дохнуть»? Это сдохнуть? 
- Это вдыхать, дышать воздухом. Тут имеется в виду свежий воздух. 
- А можно подышать воздухом и писать по-французски?

Это я, конечно, утрирую. Такого диалога не было, но в принципе он мог бы и быть. И почему Саша Пушкин был сонливым в 6 лет, а потом резко проснулся со словами со странными окончаниями - «резвостию и шалостию»? Много вопросов к одному-единственному абзацу. Ребёнок не понимает практически ничего, кроме имени Саша. Неинтересно. Скучно. Не Тик-ток. 

Безусловно, не стоит упрощать до уровня «родился Саша, он был классный поэт». Однако сделать этот текст понятным, убрать биографов и мемуары Блока (о нём в 11 классе расскажут), рассказать про учебу в лицее, где каникул было-то всего один месяц, очеловечить этот горемычный портрет на стене, всё это вполне возможно. Так делает, например, Анна Рапопорт в книге «К Пушкину в лицей». Или издательство «Самокат»: там оживили «Евгения Онегина», придумали комикс, объяснили, что такое «Страсбурга пирог нетленный» и «лимбургский живой сыр». Но путь к этому, как к острову Буяну пока что.

Текст: Ирина Прудиус

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