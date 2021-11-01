В Красноярске временно закрыли еще два бара

В Красноярске из-за коронавируса закрылись ещё два бара – «Пошли в школу» на проспекте Мира и «Рок джаз кафе» на Сурикова. В первом заведении закрытие объяснили «мерами во благо», во втором – невозможностью «проводить фирменные дискотеки с живой музыкой до самого утра». Оба заведения возобновят свою работу после снятия ограничений.

«В связи со сложившейся обстановкой временно закрываем свои двери и распростёртые объятия до лучших времён», – говорится в сообщении бара «Пошли в школу» в телеграмм.

Напомним, сейчас заведения общепита в Красноярском крае могут работать с 7 утра до 23:00. Работа ночных клубов и танцполов запрещена. Кроме того, после нерабочей недели в Красноярском крае могут ввести QR-коды для посещения ресторанов.

Фото: instagram.com/poshli_v_shkolu/