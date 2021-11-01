1 ноября
Красноярск
погода -2 °C
70.52
 
€ 82.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае 85 человек получили профессию кондитера

Главная Общество
Красноярск
11:15 1 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, обучение, кондитерская
версия для печати Ico_print

Ещё одну группу кондитеров из 15 человек выпустил железногорский техникум инновационных промышленных технологий и сервиса, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Обучение проходило благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

За пять недель по компетенции «Кондитерское дело» обучающиеся научились изготовлять конфеты, пирожные, торты. Бесплатно получить профессию могли безработные, мамы с детьми, предпенсионеры, люди 50 лет и старше.

Прошедшие обучение успешно сдали экзамен. Теперь они смогут работать в кондитерских магазинах, ресторанах, гостиницах, а также создавать кондитерские изделия на заказ.

Через некоторое время надо выходить на работу, но получить дополнительное образование, навыки кондитера мне хотелось не только для себя, но и для семьи, – поделилась Марина Васильева. 

- Мы готовили пирожные на основе песочного полуфабриката, конфеты двух видов, корпусные и трюфели, и морские фигурки из мастики. Даже не представляла, что за короткий срок можно многому научиться, – поделилась Светлана Затолочная. 

Профессию кондитера можно освоить в Красноярском технологическом техникуме пищевой промышленности, техникуме индустрии гостеприимства и сервиса, в Енисейском многопрофильном техникуме и Уярском сельхозтехникуме. Квота на подготовку кондитеров составила 85 человек: 54 человека прошли курс, 31 – завершит обучение до конца года.

Фото: tabor-kids.ru 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В правительстве Красноярского края произошли кадровые перестановки

В правительстве Красноярского края произошли кадровые перестановки

1 Ноября 2021 г.
Распоряжения подписаны председателем правительства региона
Новости Красноярска: В Боготольском районе будут судить бывшего директора птицефабрики

В Боготольском районе будут судить бывшего директора птицефабрики

1 Ноября 2021 г.
Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере)
Новости Красноярска: QR-коды останутся в Красноярском крае после 7 ноября

QR-коды останутся в Красноярском крае после 7 ноября

1 Ноября 2021 г.
Перечень объектов, куда не попасть без кода, собираются расширить
Новости Красноярска: Прокуратура предотвратила незаконное строительство многоквартирного дома в Красноярске

Прокуратура предотвратила незаконное строительство многоквартирного дома в Красноярске

1 Ноября 2021 г.
Также предотвращено нарушение прав участников долевого строительства
Новости Красноярска: В Красноярске врачи удалили опухоль сердца у 10-летней девочки

В Красноярске врачи удалили опухоль сердца у 10-летней девочки

1 Ноября 2021 г.
Девочка дышала и передвигалась с трудом
Новости Красноярска: В Красноярске временно закрыли еще два бара

В Красноярске временно закрыли еще два бара

1 Ноября 2021 г.
Решение о закрытии приняли из-за коронавируса
Новости компаний
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В какие красноярские ТРЦ не пустят без QR-кода?

В какие красноярские ТРЦ не пустят без QR-кода?

28 Октября 2021 г.
Ограничения не коснутся супермаркетов, которые располагаются в торговых центрах
Новости Красноярска: Жительница Сосновоборска вошла в пятёрку лучших визажистов

Жительница Сосновоборска вошла в пятёрку лучших визажистов

29 Октября 2021 г.
Победитель получил 1 миллион рублей и собственную бьюти-школу
Новости Красноярска: В Берёзовском районе два брата живут в условиях антисанитарии и питаются только в школьной столовой

В Берёзовском районе два брата живут в условиях антисанитарии и питаются только в школьной столовой

27 Октября 2021 г.
Следственным отделом проводится проверка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru