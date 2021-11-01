В Красноярском крае 85 человек получили профессию кондитера

Ещё одну группу кондитеров из 15 человек выпустил железногорский техникум инновационных промышленных технологий и сервиса, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Обучение проходило благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
За пять недель по компетенции «Кондитерское дело» обучающиеся научились изготовлять конфеты, пирожные, торты. Бесплатно получить профессию могли безработные, мамы с детьми, предпенсионеры, люди 50 лет и старше.
Прошедшие обучение успешно сдали экзамен. Теперь они смогут работать в кондитерских магазинах, ресторанах, гостиницах, а также создавать кондитерские изделия на заказ.
- Через некоторое время надо выходить на работу, но получить дополнительное образование, навыки кондитера мне хотелось не только для себя, но и для семьи, – поделилась Марина Васильева.
- Мы готовили пирожные на основе песочного полуфабриката, конфеты двух видов, корпусные и трюфели, и морские фигурки из мастики. Даже не представляла, что за короткий срок можно многому научиться, – поделилась Светлана Затолочная.
Профессию кондитера можно освоить в Красноярском технологическом техникуме пищевой промышленности, техникуме индустрии гостеприимства и сервиса, в Енисейском многопрофильном техникуме и Уярском сельхозтехникуме. Квота на подготовку кондитеров составила 85 человек: 54 человека прошли курс, 31 – завершит обучение до конца года.
Фото: tabor-kids.ru