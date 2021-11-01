В Красноярском крае 85 человек получили профессию кондитера

Ещё одну группу кондитеров из 15 человек выпустил железногорский техникум инновационных промышленных технологий и сервиса, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Обучение проходило благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

За пять недель по компетенции «Кондитерское дело» обучающиеся научились изготовлять конфеты, пирожные, торты. Бесплатно получить профессию могли безработные, мамы с детьми, предпенсионеры, люди 50 лет и старше.

Прошедшие обучение успешно сдали экзамен. Теперь они смогут работать в кондитерских магазинах, ресторанах, гостиницах, а также создавать кондитерские изделия на заказ.