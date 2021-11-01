Красноярские кинематографисты получили награды на Байкальском фестивале регионального кино

Подошёл к завершению VI Байкальский фестиваль регионального кино, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Это единственный фестиваль в Восточной Сибири, который собирает на своих площадках лучшие силы регионального кино (Иркутская область, Забайкальский край, Бурятия, Красноярский край и Якутия).

На смотр предоставили более 150 работ в пяти номинациях. 35 авторских фильмов вошли в конкурсный показ, среди них четыре картины из Красноярска.



Победитель в номинации «Лучший игровой фильм» - Василий Буйлов, режиссёр из Красноярска, с фильмом «2020».

Специальный приз «За жизнелюбивый взгляд на мир» получил документальный фильм Марии Красноперовой «Бабушка Евгения» (Красноярск).

Фото: Культура24.ру