В Красноярске прошел «бал автозаков»

В канун Дня автомобилиста в Красноярске прошёл «бал автозаков». Водители спецавтомобилей ГУФСИН заставили свои машины «танцевать вальс», тем самым продемонстрировали навыки мастерства.

«Шесть КамАЗов под вальс „Амурские волны“ двигались плавно, легко и синхронно, как настоящие артисты, невзирая на габариты. Они максимально сближались и разъезжались, грациозно обходили друг друга, выписывали немыслимые по красоте и сложности пируэты. Каждый элемент постановки исполнялся на высочайшем профессиональном уровне, поэтому водители заслужили наивысших похвал», – рассказывают в пресс-службе тюремного ведомства.

Отмечается, что водители спецмашин настолько профессиональны, что воспринимаются единым целым со своим автомобилями.

Добавим, что в настоящее время в ГУФСИН России по Красноярскому краю проходят службу 33 водителя. Автомобильный парк состоит из 33-х единиц техники, из них: 23 спецавтомобиля, 2 санитарных, 2 автобуса, 5 легковых машин и 1 грузовик. В текущем году автодорожный конвой перевёз почти 25 тысяч человек, содержащихся в учреждениях ГУФСИН региона.

Фото: © ГУФСИН Красноярского края