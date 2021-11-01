Директором ачинской школы стал бывший замначальника тюрьмы

На должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11» назначен Евгений Мартынов. Его кандидатуру согласовали на Совете главы города, сообщается на сайте администрации города Ачинска.

С июля 2019 года Евгений Мартынов работал директором КГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Западный». У него большой опыт работы в федеральной системе исполнения наказаний. Он награждён медалями «За отличие в службе в органах Федеральной системы исполнения наказаний» II и III степеней. В профессиональном рейтинге был признан лучшим оперуполномоченным Красноярского края среди сотрудников ФСИН.

В 2007 году он окончил Красноярский государственный торгово-экономический институт. Имеет профессиональную переподготовку в области менеджмента в образовании.

С 1994 по 2010 годы трудился младшим инспектором, затем оперативным уполномоченным СИЗО-3, а с 2010 года заместителем начальника следственного изолятора.

- Директору школы необходимо быть грамотным не только в области педагогики, но также уметь выстраивать коммуникации, знать финансово-хозяйственную деятельность, находить решения задач, выходящих за рамки привычного. Предыдущий опыт Евгения Юрьевича по взаимодействию с образовательными организациями и навыки работы в социальной сфере будут полезны в его новой деятельности, - подчеркнул глава города Александр Токарев.

Евгений Мартынов приступит к своим обязанностям с 9 ноября.

Фото: adm-achinsk.ru