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Школьники разработали для Красноярска позитивные дорожные таблички

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Красноярск
10:15 1 Ноября 2021
красноярск, мэр
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Главе Красноярска Сергею Ерёмину показали новые дорожные указатели. Их разработали школьники Красноярска в рамках проекта «За партой с мэром». Подростки из школы № 32 показали таблички о выгуле собак, запрёте топтать газоны и других аспектах благоустройства. 

Старшеклассники подошли к делу серьёзно: провели целое исследование с аналитикой, опросом горожан и даже разработали дизайн табличек, которые могут сопровождать, к примеру, дорожный ремонт и реконструкцию зданий.

«Подобные вещи «утепляют» городскую среду, а для горожан становятся своеобразным городским антистрессом. Это как зебра-речник на Речном вокзале, "сердечный" переход возле ЗАГСа на ул. Дубровинского, светофор-смайл на перекрёстке ул. Кирова-пр. Мира. Увидел – улыбнулся», – рассказывает мэр в своём Инстаграме.

Фото: © instagram.com/eremin__krsk/

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