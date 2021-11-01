В Красноярском крае могут запретить шуметь днём

На сайте краевого правительства опубликован законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан», где предлагается запретить шуметь с 22:00 ночи до семи утра в будние дни и с 22:00 до девяти утра в выходные и нерабочие дни. Могут ввести и «тихий час» с 13 до 15 часов (кроме нерабочих праздничных дней).

Предлагается запретить громко слушать музыку, в том числе и в автомобилях, запускать фейерверки, проводить шумные ремонты и погрузочно-разгрузочные работы.

Обязанность хранить тишину не распространяется на ЧС, поимку преступников, строительство и ремонт объектов и дорог, на массовые мероприятия и религиозные обряды.

Фото: 4s-info.ru