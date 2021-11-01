1 ноября
Красноярск
погода +1 °C
70.52
 
€ 82.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае могут запретить шуметь днём

Главная Общество
Красноярск
10:00 1 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, законопроект
версия для печати Ico_print

На сайте краевого правительства опубликован законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан», где предлагается запретить шуметь с 22:00 ночи до семи утра в будние дни и с 22:00 до девяти утра в выходные и нерабочие дни. Могут ввести и «тихий час» с 13 до 15 часов (кроме нерабочих праздничных дней).

Предлагается запретить громко слушать музыку, в том числе и в автомобилях, запускать фейерверки, проводить шумные ремонты и погрузочно-разгрузочные работы.

Обязанность хранить тишину не распространяется на ЧС, поимку преступников, строительство и ремонт объектов и дорог, на массовые мероприятия и религиозные обряды.

Фото: 4s-info.ru 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 85 человек получили профессию кондитера

В Красноярском крае 85 человек получили профессию кондитера

1 Ноября 2021 г.
Обучение проходило благодаря национальному проекту «Демография»
Новости Красноярска: В Красноярске прошел «бал автозаков»

В Красноярске прошел «бал автозаков»

1 Ноября 2021 г.
Водители спецавтомобилей ГУФСИН заставили свои машины «танцевать вальс»
Новости Красноярска: Красноярские кинематографисты получили награды на Байкальском фестивале регионального кино

Красноярские кинематографисты получили награды на Байкальском фестивале регионального кино

1 Ноября 2021 г.
На смотр было предоставлено более 150 работ в пяти номинациях
Новости Красноярска: В Красноярске водитель въехал в дерево, пострадали три человека

В Красноярске водитель въехал в дерево, пострадали три человека

1 Ноября 2021 г.
Причины выясняются
Новости Красноярска: Директором ачинской школы стал бывший замначальника тюрьмы

Директором ачинской школы стал бывший замначальника тюрьмы

1 Ноября 2021 г.
Он приступит к своим обязанностям с 9 ноября
Новости Красноярска: Школьники разработали для Красноярска позитивные дорожные таблички

Школьники разработали для Красноярска позитивные дорожные таблички

1 Ноября 2021 г.
Глава города считает, что такие мелочи «растепляют» городскую среду
Новости компаний
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: После отказа удалить сюжет о нападении на журналистов соцсети красноярских СМИ атаковали боты

После отказа удалить сюжет о нападении на журналистов соцсети красноярских СМИ атаковали боты

28 Октября 2021 г.
Полиция ведёт проверку
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 619 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 619 человек

27 Октября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: В какие красноярские ТРЦ не пустят без QR-кода?

В какие красноярские ТРЦ не пустят без QR-кода?

28 Октября 2021 г.
Ограничения не коснутся супермаркетов, которые располагаются в торговых центрах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru