Музеи Красноярского края можно посещать без QR-кодов

О том, что музеи можно посещать без QR-кодов и справок, сообщается в официальной группе “ВКонтакте” “Красноярский краевой краеведческий музей”. Для посещения музеев понадобится только защитная маска.

Напомним, в Красноярском крае с 30 октября заработали QR-коды для входа в торговые центры, а также для посещения театров и спортивных мероприятий.

Чтобы попасть в ТРЦ необходимо показать паспорт и одну из справок в нашем списке: