Музеи Красноярского края можно посещать без QR-кодов

О том, что музеи можно посещать без QR-кодов и справок, сообщается в официальной группе “ВКонтакте” “Красноярский краевой краеведческий музей”. Для посещения музеев понадобится только защитная маска.
Напомним, в Красноярском крае с 30 октября заработали QR-коды для входа в торговые центры, а также для посещения театров и спортивных мероприятий.
Чтобы попасть в ТРЦ необходимо показать паспорт и одну из справок в нашем списке:
- QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации гражданина;
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QR-код о перенесённом коронавирусе (если с момента выздоровления прошло не больше полугода);
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бумажный сертификат о прохождении прививок;
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оригинал справки, в которой указано, что человек болел COVID-19;
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оригинал справки, подтверждающий прохождение курса вакцинации против коронавируса.
Несовершеннолетних пустят в ТРЦ в сопровождении родителей, но если у них есть вышеперечисленные документы.
Отметим, что подобные правила работают для посещения мероприятий культуры и спорта, кинотеатров, театров, концертных залов, спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.
Фото: vk.com/museumkkkm