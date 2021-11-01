Информацию об очередях во внебольничные пункты вакцинации теперь можно узнать в телеграм-канале «Оперштаб. Коронавирус. Красноярск»

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, теперь три раза в день в Telegram-канале «Оперштаб. Коронавирус. Красноярск» и в группе оперштаба в Viber будет публиковаться информация об очереди во внебольничных пунктах Красноярска. Это инициатива губернатора Александра Усса. Данные помогут жителям выбрать тот пункт, где меньше всего очередь.

Также в таблице можно будет увидеть, сколько людей в этот день провакцинировались в каждом из внебольничных пунктов и насколько быстро там двигается очередь.

Данные будут публиковать в 12.00, 15.00 и 18.00 часов.

Напомним, за минувшие сутки от коронавируса погибли 28 человек. Всего же с начала пандемии — 6 559.

Подтверждённых диагнозов на 31 октября — 684. С начала пандемии — 131 250. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 115 625 (+ 566 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 45 963 жителя Красноярского края (+3 839 за сутки), снято с медицинского учёта 3 379 человек.

3 975 941 тест проведён на коронавирус с начала пандемии (+ 14 050 за последние сутки).

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости