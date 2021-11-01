Житель Красноярска опубликовал видео с танцами в ночном клубе

Житель Красноярска выложил в интернет видео с вечеринки в одном из ночных клубов города. Танцплощадка, несмотря на ограничения, полностью забита людьми. Судя по кадрам, это был известный в городе Circus.
«Запрет на деятельность ночных клубов, танцевальных площадок, видимо, Циркус не касается», – подписали на видео.
Мнения пользователей на этот счёт разделились:
- Люди вам не стыдно,такое выкладывать вы сами туда ходите и такое выкладываете, фу стрёмно, что у нас такие люди живут.
- Бодро отплясывают. Потом будут на животе лежать с текущими слюнями, но в палатах уже мест нет, в коридоре.
- Пляшут и пусть пляшут! А как в автобусах ездят? Толпами. В поликлинике медосмотр пройти — то же самое, в толпе.
Напомним, сейчас из-за антиковидных ограничений танцплощадки в Красноярском крае должны быть закрыты. Вход в ТРЦ, на массовые спортивные и культурные мероприятия — только по QR-кодам. В прошлом году несколько заведений города были оштрафованы за проведение вечеринок во время самоизоляции. «Циркус» попал в их число.