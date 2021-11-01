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Житель Красноярска опубликовал видео с танцами в ночном клубе

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Красноярск
09:05 1 Ноября 2021
красноярск, ночные клубы, ограничения
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Житель Красноярска выложил в интернет видео с вечеринки в одном из ночных клубов города. Танцплощадка, несмотря на ограничения, полностью забита людьми. Судя по кадрам, это был известный в городе Circus. 

«Запрет на деятельность ночных клубов, танцевальных площадок, видимо, Циркус не касается», – подписали на видео.

Мнения пользователей на этот счёт разделились:

- Люди вам не стыдно,такое выкладывать вы сами туда ходите и такое выкладываете, фу стрёмно, что у нас такие люди живут.

- Бодро отплясывают. Потом будут на животе лежать с текущими слюнями, но в палатах уже мест нет, в коридоре.

- Пляшут и пусть пляшут! А как в автобусах ездят? Толпами. В поликлинике медосмотр пройти — то же самое, в толпе.

Напомним, сейчас из-за антиковидных ограничений танцплощадки в Красноярском крае должны быть закрыты. Вход в ТРЦ, на массовые спортивные и культурные мероприятия — только по QR-кодам. В прошлом году несколько заведений города были оштрафованы за проведение вечеринок во время самоизоляции. «Циркус» попал в их число.

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