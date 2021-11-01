В Красноярске нетрезвый водитель перевернулся, пытаясь скрыться от ГИБДД

30 октября в ночное время на перекрёстке улиц Семафорная - Матросова сотрудники ДПС решили остановить автомобиль LADA Priora. 26-летний водитель требования проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Проехав около 50 метров, он наехал на бордюрный камень, машина перевернулась. В автомобиле помимо водителя находился пассажир. Медицинская помощь, к счастью, никому не понадобилась.

Отметим, что мужчина уже привлекался за управление автомобилем в состоянии опьянения. В этот раз показания прибора составили 0.59 мг/л, сообщается в официальной группе “ВКонтакте” Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Транспортное средство помещено на штрафплощадку. Водитель доставлен в отдел полиции, на него составлен ряд административных материалов, в том числе по ст. 264.1 УК РФ - за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Максимальное наказание - лишение свободы до 2 лет.

Фото: vk.com/kraschp