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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 684 человека

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Красноярск
08:45 1 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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За сутки от коронавируса погибли 28 человек. Всего же с начала пандемии — 6 559.

Подтверждённых диагнозов на 31 октября — 684. С начала пандемии — 131 250. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 115 625 (+ 566 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 45 963 жителя Красноярского края (+3 839 за сутки), снято с медицинского учёта 3 379 человек.

3 975 941 тест проведён на коронавирус с начала пандемии (+ 14 050 за последние сутки).

Напомним, в Красноярском крае с 30 октября заработали QR-коды для входа в торговые центры, а также для посещения театров и спортивных мероприятий.

Чтобы попасть в ТРЦ необходимо показать паспорт и одну из справок в нашем списке: - QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации гражданина;

  • QR-код о перенесённом коронавирусе (если с момента выздоровления прошло не больше полугода);
  • бумажный сертификат о прохождении прививок;
  • оригинал справки, в которой указано, что человек болел COVID-19;
  • оригинал справки, подтверждающий прохождение курса вакцинации против коронавируса.

Несовершеннолетних пустят в ТРЦ в сопровождении родителей. Если у них есть вышеперечисленные документы.

Отметим, что подобные правила работают для посещения мероприятий культуры и спорта, кинотеатров, театров, концертных залов, спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости 

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