В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 684 человека

За сутки от коронавируса погибли 28 человек. Всего же с начала пандемии — 6 559.
Подтверждённых диагнозов на 31 октября — 684. С начала пандемии — 131 250. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.
Всего вылечили 115 625 (+ 566 человек за сутки).
Под медицинским наблюдением находятся 45 963 жителя Красноярского края (+3 839 за сутки), снято с медицинского учёта 3 379 человек.
3 975 941 тест проведён на коронавирус с начала пандемии (+ 14 050 за последние сутки).
Напомним, в Красноярском крае с 30 октября заработали QR-коды для входа в торговые центры, а также для посещения театров и спортивных мероприятий.
Чтобы попасть в ТРЦ необходимо показать паспорт и одну из справок в нашем списке: - QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации гражданина;
- QR-код о перенесённом коронавирусе (если с момента выздоровления прошло не больше полугода);
- бумажный сертификат о прохождении прививок;
- оригинал справки, в которой указано, что человек болел COVID-19;
- оригинал справки, подтверждающий прохождение курса вакцинации против коронавируса.
Несовершеннолетних пустят в ТРЦ в сопровождении родителей. Если у них есть вышеперечисленные документы.
Отметим, что подобные правила работают для посещения мероприятий культуры и спорта, кинотеатров, театров, концертных залов, спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.
Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости