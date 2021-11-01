В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 684 человека

За сутки от коронавируса погибли 28 человек. Всего же с начала пандемии — 6 559.

Подтверждённых диагнозов на 31 октября — 684. С начала пандемии — 131 250. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 115 625 (+ 566 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 45 963 жителя Красноярского края (+3 839 за сутки), снято с медицинского учёта 3 379 человек.

3 975 941 тест проведён на коронавирус с начала пандемии (+ 14 050 за последние сутки).

Напомним, в Красноярском крае с 30 октября заработали QR-коды для входа в торговые центры, а также для посещения театров и спортивных мероприятий.

Чтобы попасть в ТРЦ необходимо показать паспорт и одну из справок в нашем списке: - QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации гражданина;