Александр Усс отправился в Дубай, чтобы обсудить развитие международного хаба в Красноярске

Глава Красноярского края отправился в Дубай на выставку «ЭКСПО-2020», чтобы обсудить развитие международного хаба в краевом аэропорту. Приглашение войти в число представителей страны Александр Усс получил лично от министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Стоит отметить, что проект авиахаба входит в КИП «Енисейская Сибирь», сообщают gornovosti.ru.

Во время визита пройдёт несколько встреч:

С представителями транснациональной логистической компании DP World, на которой обсудят участие региона в проекте в качестве резидента со строительством собственного логистического центра компании.

Встреча с представителями Emirates затронет перспективы включения красноярского грузового хаба в международную сеть маршрутов компании Emirates Sky Cargo.

Кроме этого, Александр Усс познакомится с новинками сферы альтернативных и чистых источников энергии в самом крупном в мире парке солнечных батарей Solar innovation centre.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев