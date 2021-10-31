Уроженец Красноярского края Пётр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Уроженец Красноярска, боец ММА Пётр Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Его соперником выступил американец Кори Сэндхаген. Бой за временный титул прошёл 30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, сообщают gornovosti.ru

Поединок стал вторым по значимости событием турнира UFC 267. Изначально планировалось, что Ян проведёт реванш с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом. Однако американец отказался от боя из-за проблем со здоровьем.

Это не первый бой Петра со Сэндхагеном. Предыдущий поединок состоялся в марте и завершился в четвёртом раунде из-за дисквалификации россиянина за неумышленный удар коленом.

По итогам боя 30 октября, Пётр Ян – единственный россиянин с поясом чемпиона UFC. В марте 2021 г. руководство промоушена лишило титула Хабиба Нурмагомедова из-за решения завершить карьеру.

Яну 28 лет, в смешанных единоборствах он выиграл 16 боёв, потерпел два поражения. Он родился в деревне Назаровского района Красноярского края. В начале 2000-х гг. семья переехала в Дудинку. Сейчас спортсмен живёт с супругой и двумя детьми в Екатеринбурге.

Фото: instagram.com/petr_yan,