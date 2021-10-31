Беседка на набережной Качи «просит» не разбирать её

У беседки на берегу Качи появился аккаунт в инстаграме. Пока в нём только один пост – о скором демонтаже. В настоящее время у паблика 54 подписчика.

В тексте говорится, что за беседкой не ухаживали должным образом, в результате чего её состояние сейчас оставляет желать лучшего. В рамках преображения набережной объект хотят разобрать и заменить на деревянное сооружение.

«Деревянные беседки - очень современно, стильно! Их много на других набережных Енисея и уже на части реки Кача. Но таких кованых беседок больше нет нигде! Помогите мне остаться на Каче! Пусть меня отремонтируют и подкрасят, и я буду украшать набережную ещё долгие годы!" – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2020 году началось благоустройство набережной Качи в районе переулка Речной и ниже по течению. Здесь обновили асфальтовое покрытие, привели в порядок ограждения и беседки, установили парковую мебель и детскую площадку.. В 2021 году завершено преображение участка берега от Обороны до Вейнбаума и пространства возле домов в переулке Речном, 1-19. В 2022 году планируется благоустроить набережную Качи до Стрелки.

Фото: © instagram.com/kacha_krsk/