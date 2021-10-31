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В ТРЦ Красноярска появились очереди из-за QR-кодов

Главная Общество
Красноярск
14:04 31 Октября 2021
красноярск, вакцинация
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30 октября в красноярских ТРЦ появились огромные очереди из-за заработавшей системы QR- кодов. В ТРЦ «Планета» все входы, кроме центрального, рядом с «Океем» и «Burger king». На входе стояли охранники и проверяли QR-коды, справки о вакцинации и паспорта, чтобы подтвердить личность.

По данным оперштаба по Красноярскому краю, в то крыло «Планеты», где стоят люди в длинной очереди, перенесли внебольничный пункт вакцинации.

В день запуска ограничений появилось сразу два новых сервиса: официальный мониторинг очередей во внебольничных пунктах. Его будут проводить 3 раза в день и публиковать в канал оперштаба в Телеграме и Вайбере. И не официальный – привитые жители города ходят в ТРЦ за тех, у кого нет сертификатов о прививке.

Напомним, что краевые власти не исключают, что QR-коды могут появиться и в общепите. Необходимые документы:

  • действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию гражданина;
  • действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев);
  • оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе;
  • оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию;
  • оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающий прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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