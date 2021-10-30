За сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 680 человек

За сутки в Красноярском крае зарегистрировали 680 человек с коронавирусом

Как сообщает, региональное управление Роспотребнадзора, это на 19 человек больше прошедших суток. Статистика заболевших предоставлена без учеты Зеленогорска и Железногорска.

За сутки больше всего заболевших выявили в Красноярске - 148, Бородине - 45, Минусинске - 44, Ачинске - 34, Норильске и Емельяновском районе (по 29 в каждом).

Всего с момента начала пандемии в Красноярском крае заболели 130 566 человек. Умерло за сутки в крае - 29 человек.

Фото: © Валерий Мельников/РИА Новости