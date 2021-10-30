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В Красноярском крае с 30 октября заработали QR-коды для входа в торговые центры

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Красноярск
18:21 30 Октября 2021
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QR-код теперь нужен для входа в ТРЦ, а также для посещения театров и спортивных мероприятий.

Чтобы попасть в ТРЦ в крае необходимо показать паспорт и одну из справок в нашем списке:

- QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации гражданина;
- QR-код о перенесенном коронавирусе (если с момента выздоровления прошло не больше полугода);
- бумажный сертификат о прохождении прививок;
- оригинал справки, в которой указано, что человек болел COVID-19;
- оригинал справки, подтверждающий прохождение курса вакцинации против коронавируса.

Несовершеннолетних пустят в ТРЦ в сопровождении родителей. Если у них есть вышеперечисленные документы.

Отметим, что подобные правила работают для посещения мероприятий культуры и спорта, кинотеатров, театров, концертных залов, спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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