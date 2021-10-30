ГИБДД Красноярска поздравили водителя с 45-ти летним безаварийным стажем

В преддверии профессионального праздника водителей красноярские сотрудники дорожной полиции встретились с опытным шофером из краевой столицы и поинтересовались о секретах его безаварийной езды.

Героя, которого поздравляли полицейские, зовут Геннадий Томчи. Он управляет автомобилем с 1971 года. Прекрасно чувствует габариты и учитывает «слепые» зоны при вождении. Геннадий Васильевич 28 лет управляет машиной по сбору мусора. Красноярцу уже 72 года, но он все еще выходит на работу. Отметим, что за время вождения он никогда не становился участником аварий и штрафов не имеет.

«Я никогда не отвлекается от дороги, всегда думает за других участников дорожного движения и старается предугадывать их действия и маневры», – рассказал Геннадий Васильевич.

Сотрудники ГАИ поздравили образцового автолюбителя с наступающим праздником, пожелали крепкого здоровья и безаварийных дорог.